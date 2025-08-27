Трамп о давлении на Путина: есть очень серьезный план, но я хочу достичь мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть очень серьезный план по давлению на РФ. Однако все же надеется завершить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Во время разговора с журналистами Трампа спросили, каковы последствия того, что глава Кремля Владимир Путин не согласился на его условия после саммита на Аляске. И кроме того, можно ли сказать, что руководитель РФ снова под давлением. На это Трамп сказал следующее:
"Я хочу, чтобы эта сделка была завершена. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание - положить этому конец", - заявил президент США.
По мнению Трампа, Путин во многих аспектах готов, однако по его словам, бывает так, что глава Кремля готов, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нет.
"Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?". Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось", - заявил Трамп.
В то же время американский лидер добавил, что США имеют экономические санкции. Он подчеркнул, что речь идет именно об экономическом давлении, потому что он не хочет довести ситуацию до мировой войны.
Напомним, в ночь на 16 августа Трамп провел встречу с Путиным на Аляске, а уже 18 числа, принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Ключевой темой этих встреч был вопрос завершения войны в Украине.
В частности, после саммита 18 августа Трамп анонсировал, что начал подготовку двухсторонней встречи между Зеленским и Путиным, после чего состоится еще одна встреча, где уже будет и он сам. Причем Трамп сказал, что Путин пообещал ему встретится с Зеленским.
Казалось, что все идет к логическому завершению, однако со стороны России последовали неоднозначные заявления.
В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия лишь предложила повысить уровень делегаций на переговорах. Что же касается самих переговоров на уровне лидеров, по словам Лаврова, РФ признает Зеленского "главой режима" и готова встретится, но с подписью документов есть вопросы.
Он вновь начал поднимать пропандистскую тему про якобы нелегитимность Зеленского, заявив, что вопрос легитимности "очень важный".