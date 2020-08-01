ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США могут запретить китайскую соцсеть TikTok, - Трамп

Вашингтон, Суббота 01 августа 2020 17:06
США могут запретить китайскую соцсеть TikTok, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

США рассматривают различные варианты в отношении соцсети

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в Соединенных Штатах Америки. По словам Трампа, есть несколько вариантов действий относительно соцсети.

Об этом он рассказал во время брифинга перед журналистами во дворе Белого дома, передает агентство AFP.

"Что касается TikTok. Мы можем запретить TikTok. Мы можем делать какие-то другие вещи. Есть несколько вариантов. Но многое происходит. Поэтому мы увидим, что произойдет. Но мы ищем много альтернатив относительно TikTok", - заявил Трамп.

Китайскую соцсеть могут запретить из-за опасений по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал запрет на популярную соцсеть TikTok.

Кроме того, запретили TikTok и другие китайские приложения в Индии после обострения на спорной границе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты Америкисоцсетьзапрет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь