США могут запретить китайскую соцсеть TikTok, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США рассматривают различные варианты в отношении соцсети

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в Соединенных Штатах Америки. По словам Трампа, есть несколько вариантов действий относительно соцсети.

Об этом он рассказал во время брифинга перед журналистами во дворе Белого дома, передает агентство AFP.

"Что касается TikTok. Мы можем запретить TikTok. Мы можем делать какие-то другие вещи. Есть несколько вариантов. Но многое происходит. Поэтому мы увидим, что произойдет. Но мы ищем много альтернатив относительно TikTok", - заявил Трамп.

Китайскую соцсеть могут запретить из-за опасений по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал запрет на популярную соцсеть TikTok.

Кроме того, запретили TikTok и другие китайские приложения в Индии после обострения на спорной границе.