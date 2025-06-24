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Трамп у телефонній розмові просив Нетаньягу не атакувати Іран, - ЗМІ

Вівторок 24 червня 2025 16:24
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Трамп у телефонній розмові просив Нетаньягу не атакувати Іран, - ЗМІ Фото: Трамп у телефонній розмові просив Нетаньягу не атакувати Іран (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та закликав його утриматися від удару по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Журналісти, посилаючись на ізраїльського неназваного чиновника повідомили, що саме Нетаньяху сказав Трампу у відповідь. Він заявив, що скасувати операцію вже неможливо та назвав причину.

"Нетаньяху сказав Трампу, що він не може скасувати атаку, і що вона була необхідною, оскільки Іран порушив режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, як пише CNN, президент США у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю у вівторок вранці і був "надзвичайно твердим і прямолінійним". Джерело в Білому домі повідомило телеканалу, що Нетаньяху "розуміє серйозність ситуації та занепокоєння Трампа".

Порушення припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

24 червня американський президент Дональд Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль заявив про пуск ракет з боку Ірану.

Перед виїздом на саміт Альянсу, Трамп виступив із різкою заявою щодо порушення вогню між Ізраїлем та Іраном, сказавши, що країни не розуміють, що роблять.

Також президент США заявив, що він "незадоволений" Ізраїлем та Іраном, а потім додав, що він "дуже незадоволений" Тель-Авівом.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
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