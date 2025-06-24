Трамп у телефонній розмові просив Нетаньягу не атакувати Іран, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та закликав його утриматися від удару по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Журналісти, посилаючись на ізраїльського неназваного чиновника повідомили, що саме Нетаньяху сказав Трампу у відповідь. Він заявив, що скасувати операцію вже неможливо та назвав причину.

"Нетаньяху сказав Трампу, що він не може скасувати атаку, і що вона була необхідною, оскільки Іран порушив режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, як пише CNN, президент США у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю у вівторок вранці і був "надзвичайно твердим і прямолінійним". Джерело в Білому домі повідомило телеканалу, що Нетаньяху "розуміє серйозність ситуації та занепокоєння Трампа".