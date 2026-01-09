Трамп та прем'єр Британії обговорили кроки стримування РФ на крайньому півночі

Протистояння в Арктиці посилюється

Нагадаємо, раніше Данія також попереджала про зростання військової напруженості в Арктичному регіоні. У звітах данської розвідки зазначалося, що Росія продовжує мілітаризацію Півночі, відновлюючи старі радянські бази та розгортаючи нові системи озброєння.

Росія продовжує шукати способи обходу міжнародних санкцій для експорту арктичних енергоресурсів. Попри тиск Заходу, агресор використовує "тіньовий флот" танкерів для транспортування зрідженого газу та нафти з північних родовищ.

Також наприкінці грудня повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований зберегти за собою важливу водну артерію в Арктиці – Північний морський шлях. Росія розгорнула в регіоні весь свій флот атомних криголамів – це сталося вперше в її історії.

Також раніше в межах переговорів зі Сполученими Штатами Росія активно просувала для адміністрації Дональда Трампа низку економічних ініціатив, зокрема проєкт з освоєння великих родовищ природного газу в арктичних морях.

При цьому російські запаси рідкісноземельних елементів, нафти й газу в Арктиці фактично контролюють троє наближених до Кремля осіб.