РФ обходить санкції. Експорт арктичного ЗПГ тримається на одному криголамі, - Bloomberg
Росія продовжує обходити санкції США щодо експорту зрідженого природного газу (СПГ). Експорт газу з підсанкційного об'єкта ведеться через Арктику та фактично тримається на одному криголамі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.
Зазначається, що 5 січня було зафіксовано підсанкційний танкер Росії Christophe De Margerie, який пришвартувався до термінала заводу Arctic LNG 2. Останній перебуває під санкціями з часів 46-го президента США Джозефа Байдена.
Танкер Christophe De Margerie - єдиний танкер російського торгівельного флоту, який здатний плавати в умовах льоду цілий рік. Проблема в тому, зазначає видання, що лід навколо заводу LNG 2 взимку стає занадто товстим для традиційних суден. В грудні 2025 року один з танкерів не зміг навіть підійти до терміналу.
Водночас танкер Christophe De Margerie побудований за моделлю Arc7. Він може плавати в умовах важкого льоду, що недоступно для звичайних танкерів, що не супроводжуються криголамом. Christophe De Margerie доставив з заводу вже дві партії газу до сховища Saam у Мурманській області на заході Росії. А вже звідти їх заберуть звичайні судна-газовози та доставлять до Китаю - єдиного відомого покупця російського підсанкційного СПГ.
"Ця торгівля, ймовірно, триватиме до відкриття коротшого східного морського шляху, коли лід розтане влітку. Продовження експорту - це поштовх для Росії, яка намагається збільшити продажі газу на тлі посилення західних обмежень та втрати Європи як основного покупця", - зазначає видання.
При цьому саме наявність судна Christophe De Margerie дозволяє Arctic LNG 2 працювати - хоча й тільки на 25% потужності. Зараз РФ гонить з Далекого Сходу ще одне подібне судно, побудований в Росії танкер льодового класу для перевезення ЗПГ "Олексій Косигін".
Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований зберегти за собою важливу водну артерію в Арктиці - Північний морський шлях. Росія розгорнула в регіоні весь свій флот атомних криголамів - це сталося вперше в її історії.
При цьому в межах переговорів зі Сполученими Штатами Росія активно просувала для адміністрації Дональда Трампа низку економічних ініціатив, зокрема проєкт з освоєння великих родовищ природного газу в арктичних морях.