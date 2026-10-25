Трамп та перша леді США Меланія відповіли, чи планують відвідати Україну

Можливість завершення війни в Україні

Нагадаємо, у цьому виступі президент США Дональд Трамп заявив, що після закінчення війни в Україні Вашингтон має намір вести бізнес як з Україною, так і з Росією.

Крім того, на добу раніше він висловив сподівання, що війна вже близька до завершення, а також Трамп фактично пригрозив Україні та Росії митами, якщо сторони не укладуть мирної угоди.

Тут важливо зазначити, що вже у першій половині листопада планується поновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Київ та Москва вже підтвердили готовність такої зустрічі, а за даними ЗМІ, переговори можуть пройти в Абу-Дабі чи Швейцарії.

Також додамо, що Україна та Росія за посередництва Меланії Трамп погодили локальне припинення вогню в районі Олешок Херсонської області, яке має розпочатися у ніч проти 27 жовтня.

Ця операція з деблокування міста передбачає розмінування доріг, запуск гуманітарних коридорів для вільного пересування та доставку ліків та продуктів для громадянського населення, що перебуває на межі катастрофи.