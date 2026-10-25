Трамп и первая леди США Мелания ответили, планируют ли посетить Украину

Возможность завершения войны в Украине

Напомним, в этом же выступлении президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны в Украине Вашингтон намерен вести бизнес как с Украиной, так и с Россией.

Кроме того, сутками ранее он выразил надежду, что война уже близка к завершению, а также Трамп фактически пригрозил Украине и России пошлинами, если стороны не заключат мирное соглашение.

Тут важно отметить, что уже в первой половине ноября планируется возобновление трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Киев и Москва уже подтвердили готовность такой встречи, а по данным СМИ, переговоры могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии.

Также добавим, что Украина и Россия при посредничестве Мелании Трамп согласовали локальное прекращение огня в районе Олешек Херсонской области, которое должно начаться в ночь на 27 октября.

Данная операция по деблокирования города предусматривает разминирование дорог, запуск гуманитарных коридоров для свободного передвижения и доставку лекарств и продуктов для находящегося на грани катастрофы гражданского населения.