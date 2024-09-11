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Гарріс підтримує завершення війни Ізраїлю з ХАМАС на засадах "двох держав"

Філадельфія, США, Середа 11 вересня 2024 05:15
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Гарріс підтримує завершення війни Ізраїлю з ХАМАС на засадах "двох держав" Фото: кандидат у президенти від демократів Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс виступає за вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС на основі принципу "двох держав".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів у США.

"За цим принципом, має бути безпека для ізраїльського народу, і рівною мірою для палестинців", - сказала Гарріс, наголосивши, що Ізраїль має право на самооборону.

Вона також додала, що завжди буде надавати допомогу Ізраїлю, щоб він міг оборонятися, зокрема, проти Ірану. Однак, за її словами, "війна у Газі має закінчитися".

Дебати між Гарріс і Трампом

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня за київським часом, у США відбулися теледебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

Політолог Олег Саакян оцінив шанси Гарріс виграти дискусію у Трампа.

Принцип "двох держав" у Секторі Газа

Палестина - незалежна і частково визнана у світі держава. Її незалежність визнали 138 зі 193 держав - членів ООН.

На сьогоднішній день територія Палестини розділена на Західний берег річки Йордан і Сектор Газа.

Генасамблея ООН проголосувала за створення на палестинських територіях двох держав - арабської та єврейської.

28 травня 2024 року Іспанія, Норвегія та Ірландія офіційно визнали палестинську державу. Незабаром до Іспанії приєдналися Ірландія і Норвегія,

Згодом Палестину також визнала Словенія.

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