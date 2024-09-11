Гарріс підтримує завершення війни Ізраїлю з ХАМАС на засадах "двох держав"
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс виступає за вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС на основі принципу "двох держав".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів у США.
"За цим принципом, має бути безпека для ізраїльського народу, і рівною мірою для палестинців", - сказала Гарріс, наголосивши, що Ізраїль має право на самооборону.
Вона також додала, що завжди буде надавати допомогу Ізраїлю, щоб він міг оборонятися, зокрема, проти Ірану. Однак, за її словами, "війна у Газі має закінчитися".
Дебати між Гарріс і Трампом
Нагадаємо, в ніч на 11 вересня за київським часом, у США відбулися теледебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.
Політолог Олег Саакян оцінив шанси Гарріс виграти дискусію у Трампа.
Принцип "двох держав" у Секторі Газа
Палестина - незалежна і частково визнана у світі держава. Її незалежність визнали 138 зі 193 держав - членів ООН.
На сьогоднішній день територія Палестини розділена на Західний берег річки Йордан і Сектор Газа.
Генасамблея ООН проголосувала за створення на палестинських територіях двох держав - арабської та єврейської.
28 травня 2024 року Іспанія, Норвегія та Ірландія офіційно визнали палестинську державу. Незабаром до Іспанії приєдналися Ірландія і Норвегія,
Згодом Палестину також визнала Словенія.
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