Гарріс підтримує завершення війни Ізраїлю з ХАМАС на засадах "двох держав"

Фото: кандидат у президенти від демократів Камала Гарріс (Getty Images)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс виступає за вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС на основі принципу "двох держав".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів у США.

"За цим принципом, має бути безпека для ізраїльського народу, і рівною мірою для палестинців", - сказала Гарріс, наголосивши, що Ізраїль має право на самооборону. Вона також додала, що завжди буде надавати допомогу Ізраїлю, щоб він міг оборонятися, зокрема, проти Ірану. Однак, за її словами, "війна у Газі має закінчитися".