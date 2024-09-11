Гарріс - Трампу: ви думаєте, що дружите з Путіним, але він би вас з'їв на обід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів у США на телеканалі ABC News.

За словами Гарріс, важливо розуміти, "чому наші союзники з Європи та НАТО настільки вдячні нам, що ви вже не президент".

Вона звинуватила Трампа в тому, що він "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу.

"Нам треба розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше б Путін вже сидів в Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала кандидат від демократів.