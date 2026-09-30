Трамп сумнівається, що Путін погодиться на енергетичне перемир’я, - ЗМІ

Джерела, знайомі з перебігом мирних переговорів, повідомили, що Вашингтон продовжує тиснути на Київ і Москву, домагаючись взаємної паузи в атаках на енергетичні об'єкти. Це питання стало одним із ключових під час нещодавніх переговорів щодо завершення війни.

Трамп публічно закликав Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

"Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити дизельне паливо з Росії", - сказав президент США.

Зеленський зі свого боку заявив, що Київ підтримає енергетичне припинення вогню. Росія назвала таку пропозицію "гарною ідеєю", однак публічно не висловила готовності її прийняти.

Водночас сумніви Трампа відрізняються від оцінок його команди. Після останньої поїздки до Росії посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що домовитися про припинення атак на енергетичні об'єкти можливо.

"Дональд Трамп не такий впевнений, як його команда", - сказав один зі співрозмовників видання.

Представник Білого дому заявив, що Трамп "залишається оптимістичним" щодо досягнення мирної угоди, водночас не спростувавши інформацію про його сумніви щодо енергетичного перемир'я.

"Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами, працюючи над тим, щоб припинити війну", - сказав він.

За даними джерела Kyiv Independent, Україна також отримала певні сигнали від Росії про готовність Москви розглянути припинення вогню в енергетичній сфері. Водночас подробиці цих сигналів не розголошуються.