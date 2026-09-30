Трамп сомневается, что Путин согласится на энергетическое перемирие, - СМИ

Президент США Дональд Трамп лично сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре до начала зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .
Источники, знакомые с ходом мирных переговоров, сообщили, что Вашингтон продолжает давить на Киев и Москву, добиваясь взаимной паузы в атаках на энергетические объекты. Этот вопрос стал одним из ключевых во время недавних переговоров по завершению войны.
Трамп публично призвал Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.
"Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить дизельное топливо из России", - сказал президент США.
Зеленский со своей стороны заявил, что Киев поддержит энергетическую остановку огня. Россия назвала такое предложение "хорошей идеей", однако публично не выразила готовность его принять.
В то же время, сомнения Трампа отличаются от оценок его команды. После последней поездки в Россию посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер вернулись с впечатлением, что договориться о прекращении атак на энергетические объекты возможно.
"Дональд Трамп не так уверен, как его команда", - сказал один из собеседников издания.
Представитель Белого дома заявил, что Трамп "остается оптимистичным" по достижению мирного соглашения, в то же время не опроверг информацию о его сомнениях по поводу энергетического перемирия.
"Соединенные Штаты продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами, работая над тем, чтобы прекратить войну", – сказал он.
По данным источника Kyiv Independent, Украина также получила некоторые сигналы от России о готовности Москвы рассмотреть прекращение огня в энергетической сфере. В то же время подробности этих сигналов не разглашаются.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США не бросают идею трехсторонней встречи с представителями Украины и России, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.
В то же время, Институт изучения войны отмечает, что российский диктатор Владимир Путин может сделать ставку на дальнобойные удары зимой, поэтому вряд ли согласится на ограничение атак по энергетике.
Ранее министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Украина получила два документа о подготовке России к ударам по энергетике зимой. В них, по его словам, российская сторона определила конкретные цели и виды и количество оружия для атак.
В то же время президент Владимир Зеленскийзаявил о готовности Украины к энергетическому перемирию. Киев готов не наносить удары по российским энергообъектам, если Москва также прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.