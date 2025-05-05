Трамп стверджує, що у Європі "просили" його зателефонувати Путіну

Голова Білого дому Дональд Трамп стверджує, що європейські лідери нібито просили його зателефонувати диктатору Володимиру Путіну, оскільки останній їх "ігнорує".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

За словами Трампа, для досягнення миру Росія повинна відмовитись від планів окупувати усю територію України, попри те, що вона "цього й хоче".

"І якби не я, вони б продовжували. Ви знаєте, що лідери Євросоюзу просили мене зателефонувати Путіну так багато разів? Тому що він не відповідає на їхні дзвінки", - заявив Трамп.

Окремо варто додати, що раніше диктатор вже мав розмову принаймні з одним з європейських лідерів - 15 листопада 2024-го голова Кремля провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.