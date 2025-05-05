Трамп утверждает, что в Европе "просили" его позвонить Путину
Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что европейские лидеры якобы просили его позвонить диктатору Владимиру Путину, поскольку последний их "игнорирует".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью для программы Meet the Press на NBC.
По словам Трампа, для достижения мира Россия должна отказаться от планов оккупировать всю территорию Украины, несмотря на то, что она "этого и хочет".
"И если бы не я, они бы продолжали. Вы знаете, что лидеры Евросоюза просили меня позвонить Путину так много раз? Потому что он не отвечает на их звонки", - заявил Трамп.
Отдельно стоит добавить, что ранее диктатор уже разговаривал по крайней мере с одним из европейских лидеров - 15 ноября 2024-го глава Кремля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Переговоры Трампа и Путина
18 марта Трамп провел первый телефонный разговор с российским диктатором. Тогда же они обсудили прекращение огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, которого российские террористы в конце концов не придерживались.
Также в конце февраля издание Le Point писало, что глава Белого дома может якобы приехать в Москву 9 мая для встречи с Путиным, но позже президент США опроверг эту информацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.