Трамп утверждает, что в Европе "просили" его позвонить Путину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью для программы Meet the Press на NBC.

По словам Трампа, для достижения мира Россия должна отказаться от планов оккупировать всю территорию Украины, несмотря на то, что она "этого и хочет".

"И если бы не я, они бы продолжали. Вы знаете, что лидеры Евросоюза просили меня позвонить Путину так много раз? Потому что он не отвечает на их звонки", - заявил Трамп.

Отдельно стоит добавить, что ранее диктатор уже разговаривал по крайней мере с одним из европейских лидеров - 15 ноября 2024-го глава Кремля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.