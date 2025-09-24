Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян, - Венс

Позиція США щодо Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує Росії санкціями та тарифами вже кілька останніх місяців.

Американський лідер навіть встановлював для російського диктатора дедлайн, до якого Росія повинна була укласти з Україною перемир'я. Але після закінчення терміну дедлайну Трамп так і не запроваджував жорсткі санкції й тарифи.

Нещодавно американський президент заявив, що США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. Метою стануть російська нафта і банки.

Раніше Білий дім заявляв про готовність ввести "серйозні" санкції проти Москви у разі, якщо ЄС повністю відмовиться від імпорту російських енергоресурсів найближчим часом.

А вчора, 23 вересня, Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна може повернути всі свої території, які тимчасово окупували росіяни.

За словами американського лідера, такий сценарій можливий за підтримки з боку країн Євросоюзу.

Трамп також підкреслив, що економіка Росії в поганому стані і зараз "час для України діяти".