Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян, - Венс

Президент США Дональд Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян. Він впевнений, що війна проти України шкодить Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Трамп реагує на реальність на землі, він стає неймовірно нетерплячим щодо до росіян", - сказав Венс.
За його словами, президент США "бачить цифри" і переконаний, що війна шкодить Росії.
Віцепрезидент США зазначив, що Трамп не змінював своєї позиції щодо повномасштабної війни в Україні, однак дав росіянам чітко зрозуміти, що на них чекатиме за умови відмови від мирного врегулювання.
"Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України - це буде дуже погано для їхньої країни", - наголосив Венс.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує Росії санкціями та тарифами вже кілька останніх місяців.
Американський лідер навіть встановлював для російського диктатора дедлайн, до якого Росія повинна була укласти з Україною перемир'я. Але після закінчення терміну дедлайну Трамп так і не запроваджував жорсткі санкції й тарифи.
Нещодавно американський президент заявив, що США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. Метою стануть російська нафта і банки.
Раніше Білий дім заявляв про готовність ввести "серйозні" санкції проти Москви у разі, якщо ЄС повністю відмовиться від імпорту російських енергоресурсів найближчим часом.
А вчора, 23 вересня, Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна може повернути всі свої території, які тимчасово окупували росіяни.
За словами американського лідера, такий сценарій можливий за підтримки з боку країн Євросоюзу.
Трамп також підкреслив, що економіка Росії в поганому стані і зараз "час для України діяти".