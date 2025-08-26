Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

США переймають досвід України

Нагадаємо, у травні цього року Трамп уже заявляв, що армія США активно вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосуєте дронів на прикладі війни в Україні.

Крім того, у липні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що Україна та США готуються підписати велику угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників.

Днями президент Володимир Зеленський теж підтвердив, що Україна запропонувала США "дронову" угоду, яка дасть змогу виробляти близько 10 млн безпілотників щороку

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва на 50 млрд доларів - це 5 років і 10 млн дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - сказав він.

Також Зеленський додав, що Україна розробила план закупівлі американського озброєння на 90 млрд доларів.