Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп: США изучают опыт применения дронов в войне в Украине

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка изучает опыт применения дронов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с журналистами.

Отвечая на один из вопросов, Трамп сказал, что нынешняя война в Украине происходит с использованием дронов, а таковой - ранее не было. Поэтому США изучают такой опыт.

"Такого масштаба войны не было со времен Второй мировой войны. Это самое крупное событие в истории военного дела. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война с использованием дронов, которой раньше не было. И мы изучаем ее - Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем ее, и изучаем очень внимательно. Это совершенно новая форма войны, но это жестокая война", - сказал Трамп.

США перенимают опыт Украины

Напомним, в мае этого года Трамп уже заявлял, что армия США активно изучает новые способы ведения боевых действий. В частности, примените дронов на примере войны в Украине.

Кроме того, в июле премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что Украина и США готовятся подписать большое соглашение, которое касается производства и продажи беспилотников.

На днях президент Владимир Зеленский тоже подтвердил, что Украина предложила США "дроновую" сделку, которая позволит производить около 10 млн беспилотников каждый год

"Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству на 50 млрд долларов - это 5 лет и 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения на 90 млрд долларов.

Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеДрони