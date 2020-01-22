Трамп: у США есть план по сдерживанию китайского вируса

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Также американский лидер заверил, что у США "все под контролем"

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркнул, что у США есть план по сдерживанию коронавируса, охватившего Китай. Об этом сообщает Sky News.

Такое заявление Трамп сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", - сказал американский лидер.

Кроме того, комментируя первый зарегистрированный случай заражения вирусом в США, президент отметил, что у страны все под контролем.

"У нас все под контролем… Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо", - сказал Трамп.

Подчеркнем, в США зафиксировали первый случай заражения китайским вирусом. Первый случай заражения был подтвержден в американском штате Вашингтон.

Напомним, Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что 440 человек в 13 провинциях Китая были заражены новым коронавирусом по состоянию на вторник с девятью смертельными исходами.

Как писало РБК-Украина, 22 января Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Так, в Китае усиливают контроль над туристами с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа.