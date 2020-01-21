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Китай усиливает контроль над туристами из-за нового вируса

Новости » Общество     21.01.2020 - 17:13
Китай усиливает контроль над туристами из-за нового вируса
Фото: Китай (flickr.com/Philip Jägenstedt)

В Ухане начали мониторинг выездных туристических поездок из города

В Китае усиливают контроль над туристами с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщается, власти города Ухань предприняли ряд мер по ужесточению контроля, а также мониторинг выездных туристических поездок из города в другие районы страны и за рубеж.

Власти приняли решение, что уханьские туристические операторы не будут организовывать групповые поездки за пределы города, а местная полиция будет осуществлять выборочные проверки частных пассажирских автомобилей на наличие в багажниках живой птицы или диких животных при пересечении городской границы.

Пассажиры, у которых обнаружится лихорадка, будут зарегистрированы в системе. Кроме того, им выдадут респираторные маски и брошюры о новой пневмонии, а также порекомендуют обратиться к врачу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китайской Народной Республики.

Власти Китая подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи были зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

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