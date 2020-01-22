ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп: у США є план щодо стримування китайського вірусу

Новини » Політика     22.01.2020 - 12:25
Трамп: у США є план щодо стримування китайського вірусу
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Також американський лідер запевнив, що у США "все під контролем"

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підкреслив, що у США є план щодо стримування коронавіруса, що охопив Китай. Про це повідомляє Sky News.

Таку заяву Трамп зробив у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"У нас є план, і ми думаємо, що він буде виконаний дуже добре. Ми вже виконали його дуже добре. Центр контролю захворювань (CDC) приголомшливий. Дуже професійний", - сказав американський лідер.

Крім того, коментуючи перший зареєстрований випадок зараження вірусом у США, президент зазначив, що у країни все під контролем.

"У нас все під контролем... Це одна людина з Китаю. У нас це під контролем. Все буде добре", - сказав Трамп.

Підкреслимо, в США зафіксували перший випадок зараження китайським вірусом. Перший випадок зараження був підтверджений в американському штаті Вашингтон.

Нагадаємо, Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що 440 осіб у 13 провінціях Китаю були заражені новим коронавірусом станом на вівторок з дев'ятьма смертельними наслідками.

Як писало РБК-Україна, 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Так, у Китаї посилюють контроль над туристами з метою запобігання поширенню коронавірусу нового типу.

У Росії госпіталізували жінку з підозрою на китайський вірус В Італії допустили поширення китайського вірусу в ЄС
Новини України КитайвирусДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся