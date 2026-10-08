Трамп: США не битимуть по Ірану до проміжних виборів

Трамп зробив заяву по Ірану

Трамп заявив, що США ведуть переговори з Ісламською Республікою Іран, які є "продуктивними".

Також він зазначив, що Іран перебуває у дуже поганому стані, як економічно, так і військово. Цьому сприяє, за словами Трампа повна блокада Ормузької протоки.

"Нафта протікає рекордною кількістю барелів через Ормуз (22 мільйони барелів лише минулої ночі, причому жодного бареля не надходило з Ірану і не прямувало до нього!)", - уточнив він.

Тож на тлі цього президент США пообіцяв не атакувати Іран до проміжних виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах 3 листопада.

Наприкінці Трамп заявив, що Іран не матиме ядерної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп на мітингу в Небрасці сказав, що Іран може "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Проте це невелика ціна за безпеку світу і США.