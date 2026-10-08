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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп: США не битимуть по Ірану до проміжних виборів

20:04 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США кажуть про "продуктивні перемовини" з Іраном і обіцяють не бомбити цю країну до 3 листопада. Саме тоді пройдуть проміжні вибори у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає Rapid Response 47 у Х.

Трамп зробив заяву по Ірану

Трамп заявив, що США ведуть переговори з Ісламською Республікою Іран, які є "продуктивними".

Також він зазначив, що Іран перебуває у дуже поганому стані, як економічно, так і військово. Цьому сприяє, за словами Трампа повна блокада Ормузької протоки.

"Нафта протікає рекордною кількістю барелів через Ормуз (22 мільйони барелів лише минулої ночі, причому жодного бареля не надходило з Ірану і не прямувало до нього!)", - уточнив він.

Тож на тлі цього президент США пообіцяв не атакувати Іран до проміжних виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах 3 листопада.

Наприкінці Трамп заявив, що Іран не матиме ядерної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп на мітингу в Небрасці сказав, що Іран може "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Проте це невелика ціна за безпеку світу і США.

Крім того, Трамп відповів ствердно на питання про те, чи був Іран причетний до інциденту з літаком Flydubai.

Також повідомлялося, що Іран продовжує готувати ширшу відповідь на випадок, якщо США відновлять масштабні військові атаки. У перемовини та ухвалення мирної угоди мало хто вірить.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп