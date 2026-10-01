Іран посилено готується до поновлення атак США, переговори марні, - Reuters

Іран продовжує готувати ширшу відповідь на випадок, якщо США відновлять масштабні військові атаки. У перемовини та ухвалення мирної угоди мало хто вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іран готується до війни

Іран готує ширшу та потужнішу відповідь, якщо США відновлять повітряні напади, повідомили джерела. Водночас країна продовжує дипломатичні зусилля, які іранські чиновники приватно вважають малоймовірними для успіху, пише видання.

Керівництво Ірану переконане, що будь-яка поновлена ​​кампанія США має зустріти сильнішу відповідь, ніж раніше. Навіть попри те, що Тегеран прагне уникнути ескалації шляхом переговорів, повідомляє Reuters.

За словами трьох високопоставлених іранських чиновників та інсайдера, знайомого з обговореннями, старші командири розглядають плани розширення потенційних цілей.

А саме - за межі пов'язаних з США активів на країни, які підтримують військові операції США, і, можливо, на місця за межами Близького Сходу.

З моменту повернення президента Масуда Пезешкіана з Нью-Йорка минулого тижня, командири та високопосадовці обговорюють масштаби та терміни будь-якої відповіді, якщо Вашингтон завдасть нового удару.

Остаточного рішення ще не прийнято, але планування активізувалося, адже жодна зі сторін не виявляє ознак готовності до компромісу.

Хамідреза Азізі, старший аналітик з питань Ірану в Міжнародній кризовій групі, заявив, що Тегеран залишається невпевненим у діях президента США Дональда Трампа.

Невідомо, чи він розпочне ще одну велику кампанію, чи обере більш обмежені атаки, такі як удари по ядерних об'єктах.

"Але вони, схоже, налаштовані не реагувати символічно на символічний крок, а натомість ескалювати в надії відновити стримування", - сказав Азізі.

Двоє чиновників заявили, що Тегеран доручив союзним групам у Лівані, Ємені та Іраку бути готовими підтримати Іран у разі поновлення широкомасштабної атаки США.

Однак Тегеран все ще зберігає канал відкритим для переговорів, навіть готуючись до ширшої війни.

Що хоче Іран

Іран також побоюється, чи зможе його економіка витримати тривале протистояння в умовах блокади США, яка припинила експорт нафти.

Іранська влада заявляє, що пропозиція передбачає:

припинення бойових дій,

зняття блокади США з іранських портів,

вивільнення щонайменше 12 мільярдів доларів заморожених іранських коштів.

скасування нафтових санкцій.

Трамп заявив на минулому тижні, що відхилив пропозицію Ірану.