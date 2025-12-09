Трамп спростував можливість виходу з переговорів та знову згадав про "350 мільярдів"

Трамп заявив, що думати, що він відмовиться від участі у переговорах між Україною та Росією - це "не зовсім правильно". При цьому Трамп поскаржився, що з Росією "нелегко" та заявив, що росіяни буцімто "набагато сильніші".

"Ми повинні, знаєте, вони повинні грати в грі. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди... Знаєте, з Росією нелегко, тому що Росія має перевагу. І вони завжди так робили. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі", - заявив американський президент.

Трамп поспішив додати, що він дуже високо оцінює зусилля народу України та українських військових "за хоробрість, за бої та все таке", але, мовляв, "розмір переможе". При цьому він знову почав говорити, що цифри втрат "просто божевільні", війна "ніколи б не сталася" та нібито "мільйони людей загинули".

"Знаєте, минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів і кілька людей через ракетні запуски по Києву та іншим місцям", - заявив Трамп, не надаючи жодних доказів.

Вже вчергове американський президент згадав багато разів спростовану заяву про ті самі міфічні "350 мільярдів доларів", які 46-й президент США Джозеф Байден, за версією Трампа, надав Україні. Також Трамп натякнув, що якби США не допомагали Україні за часів Байдена, Росія вже могла б виграти війну в Україні.

"І знаєте, якби він їх не дав, можливо, сталося б щось інше, але Путін не поважав Байдена, і він не поважав Зеленського, йому не подобався Зеленський, вони справді ненавидять один одного. Частина проблеми полягає в тому, що вони дуже ненавидять один одного, і їм дуже важко спробувати укласти угоду, це важче, ніж більшості", - додав Трамп.