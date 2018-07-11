Трамп: союзники НАТО должны укрепить свои оборонные расходы
Президент США призвал союзников НАТО использовать 2% своего ВВП на оборону
Союзники НАТО должны укрепить свои оборонные расходы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 11 июля, в Брюсселе на саммите НАТО, сообщает The Washington Post.
Так, Трамп утверждает, что непропорциональные расходы на оборону являются "несправедливым бременем для Соединенных Штатов".
В начале встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп подчеркнул, что в результате его политики оборонные расходы НАТО увеличились на 40 млрд долларов.
Также президент США призвал союзников Североатлантического альянса выполнить свои обязательстваи использовать 2% своего ВВП на оборону.
Отметим, что в Брюсселе сегодня стартовал саммит НАТО.
В ходе саммита планируется наметить шаги по развитию альянса и подписать ряд значимых документов, говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, среди основных тем встречи: сдерживание и усиление обороны, борьба с террором и укрепление стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, модернизация НАТО, справедливое распределение ответственности и общие ценности альянса.