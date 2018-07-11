В Брюсселе сегодня стартует саммит НАТО

В частности, участники обсудят тему развития отношений между Евросоюзом и США

В Брюсселе (Бельгия) 11-12 июля лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО. В ходе саммита планируется наметить шаги по развитию альянса и подписать ряд значимых документов, говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал основные темы встречи, среди которых: сдерживание и усиление обороны, борьба с террором и укрепление стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, модернизация НАТО, справедливое распределение ответственности и общие ценности альянса.

Также участники саммита обсудят вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию в Афганистане.

Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом, альянс примет решение на саммите о начале учебной миссии в Ираке.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в течение 11-12 июля 2018 года будет находиться в Бельгии на саммите НАТО.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО, где его не встретило руководство Бельгии.