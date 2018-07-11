В Брюсселе сегодня стартует саммит НАТО
В частности, участники обсудят тему развития отношений между Евросоюзом и США
В Брюсселе (Бельгия) 11-12 июля лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО. В ходе саммита планируется наметить шаги по развитию альянса и подписать ряд значимых документов, говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал основные темы встречи, среди которых: сдерживание и усиление обороны, борьба с террором и укрепление стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, модернизация НАТО, справедливое распределение ответственности и общие ценности альянса.
Также участники саммита обсудят вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию в Афганистане.
Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом, альянс примет решение на саммите о начале учебной миссии в Ираке.
[ICYMI] #NATO Secretary General preview on the eve of #NATOSummit start https://t.co/q4fWzE8HAb pic.twitter.com/wVgcIfuEQm— NATO (@NATO) July 10, 2018
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в течение 11-12 июля 2018 года будет находиться в Бельгии на саммите НАТО.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО, где его не встретило руководство Бельгии.