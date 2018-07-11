Трамп: союзники НАТО мають зміцнити свої оборонні витрати

Президент США закликав союзників НАТО використати 2% свого ВВП на оборону

Союзники НАТО мають зміцнити свої оборонні витрати. Про це президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 11 липня, у Брюсселі на саміті НАТО, повідомляє The Washington Post.

Так, Трамп стверджує, що непропорційні витрати на оборону є "несправедливим тягарем для Сполучених Штатів".

На початку зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп підкреслив, що через його політику оборонні витрати НАТО збільшились на 40 млрд доларів.

Також президент США закликав союзників Північноатлантичного альянсу виконати свої зобов'язання і використати 2% свого ВВП на оборону.

Відзначимо, що у Брюсселі сьогодні стартував саміт НАТО.

У ході саміту планується намітити кроки з розвитку альянсу і підписати ряд значущих документів, говориться в повідомленні на офіційному сайті НАТО.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, серед основних тем зустрічі: стримування і посилення оборони, боротьба з терором і зміцнення стабільності, розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС, модернізація НАТО, справедливий розподіл відповідальності та спільні цінності альянсу.