ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп анонсував перестановки в Білому домі

Новини » Політика    18.11.2018 - 20:11
Трамп анонсував перестановки в Білому домі
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп подумує про зміну відразу декількох високопоставлених співробітників адміністрації

Президент США Дональд Трамп подумує про зміну відразу декількох високопоставлених співробітників адміністрації Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News.

"У мене є три або чотири, або п'ять постів, щодо яких я думаю", - сказав Трамп, припустивши, що все може закінчиться двома перестановками.

При цьому глава Білого дому згадав, що існує ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Трамп заявив, що їй не вистачає жорсткості в питанні кордону з Мексикою.

Нагадаємо, Дональд Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовцем південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про її відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.

Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.

Трамп відмовився слухати запис вбивства Хашкаджі Трамп вилетів в Каліфорнію, де вирують лісові пожежі
Новини України Білий дімДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся