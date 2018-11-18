Трамп анонсував перестановки в Білому домі

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп подумує про зміну відразу декількох високопоставлених співробітників адміністрації

Президент США Дональд Трамп подумує про зміну відразу декількох високопоставлених співробітників адміністрації Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News.

"У мене є три або чотири, або п'ять постів, щодо яких я думаю", - сказав Трамп, припустивши, що все може закінчиться двома перестановками.

При цьому глава Білого дому згадав, що існує ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Трамп заявив, що їй не вистачає жорсткості в питанні кордону з Мексикою.

Нагадаємо, Дональд Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовцем південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про її відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.

Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.