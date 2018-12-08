Трамп повідомив про звільнення глави апарату Білого дому з поста в кінці 2018

Фото: Джон Келлі (State Department)

Президент США пообіцяв назвати наступника Келлі в найближчі дні

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що глава апарату Білого дому Джон Келлі покине свій пост в кінці року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Трамп Келлі назвав "відмінним хлопцем", додавши, що він покине свій пост в кінці року.

"Джон Келлі піде - я не знаю, чи можна це назвати "відходом у відставку", - сказав Трамп.

Як уточнює The Hill, Трамп пообіцяв назвати наступника Келлі в найближчі дні. За даними ЗМІ, головним кандидатом на заміну Келлі є глава апарату віце-президента США Майка Пенсі Нік Айерс.

Келлі з січня по липень 2017 року обіймав посаду міністра внутрішньої безпеки США.

7 листопада Трамп звільнив Джеффа Сешнса з посади генпрокурора США. Виконуючим його обов'язки був призначений Меттью Уїтакер, який раніше був главою апарату Сешнса.

Рнее повідомлялося, що Трамп подумує про зміну відразу кілька високопоставлених співробітників адміністрації Білого дому.

Також Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовців південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.