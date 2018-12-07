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Руководитель аппарата администрации Трампа собирается в отставку, - CNN

Новости » Политика    07.12.2018 - 16:55
Руководитель аппарата администрации Трампа собирается в отставку, - CNN
Фото: Джон Келли (State Department)

После 17 месяцев сотрудничества отношения между Келли и Трампом зашли в тупик, и обе стороны не могут продолжать работать вместе

Руководитель аппарата администрации президента США Джон Келли в ближайшие дни, вероятно, подаст в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

"Ожидается, что в ближайшие дни глава аппарата президентской администрации США Джон Келли подаст в отставку", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что после 17 месяцев сотрудничества отношения между Келли и Трампом зашли в тупик, и обе стороны не могут продолжать работать вместе. По словам собеседника телеканала, теперь Трамп рассматривает вопрос замены Келли. Не исключено, что его преемником может стать нынешний глава администрации вице-президента США Ник Эйерс.

Ранее сообщалось, что Трамп подумывает о смене сразу несколько высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.

Также Трамп может вскоре объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет освободить ее как можно скорее. Несколько источников заявили, что об отставке могут объявить уже на текущей неделе.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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