ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии

Новости » В мире    23.10.2019 - 16:28
Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США сообщил, что все требования для создания "безопасной зоны" были соблюдены

В северо-восточном регионе Сирии, где Турция проводила военную операцию, завершилось создание "безопасной зоны". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, "безопасная зоны" была создана на границе Турции и Сирии. При этом он отметил, что были соблюдены все условия по выходу курдских военных и перемирию в регионе.

"Крупный успех на границе Турции и Сирии. Безопасная зоны создана. Перемирие соблюдено, а боевые действия завершены. Курды в безопасности и очень хорошо с нами работают. Пленные члены ИГИЛ содержатся под контролем" - написал президент США в Twitter.

Трамп сообщил о создании &quot;безопасной зоны&quot; в Сирии

Напомним, до вечера 22 октября курдские силы должны были покинуть северо-восточный регион Сирии в связи с соглашением между США и Турцией. Согласно соглашению Турция прекратила военную операцию в Сирии и в случае выхода курдских сил планирует создать "безопасную зону" для сирийских беженцев. Как сообщали курдские силы в письме вице-президенту США Майклу Пенсу, они покинули регион к указанному сроку.

Также сообщалось, что США готовы отменить все введенные санкции против Турции, если в Сирии сохранится перемирие.

В США проверяют информацию о военных преступлениях Турции в Сирии Россия и Турция подписали меморандум по Сирии
Новости Украины ТурцияДональд ТрампСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь