Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США сообщил, что все требования для создания "безопасной зоны" были соблюдены

В северо-восточном регионе Сирии, где Турция проводила военную операцию, завершилось создание "безопасной зоны". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, "безопасная зоны" была создана на границе Турции и Сирии. При этом он отметил, что были соблюдены все условия по выходу курдских военных и перемирию в регионе.

"Крупный успех на границе Турции и Сирии. Безопасная зоны создана. Перемирие соблюдено, а боевые действия завершены. Курды в безопасности и очень хорошо с нами работают. Пленные члены ИГИЛ содержатся под контролем" - написал президент США в Twitter.

Напомним, до вечера 22 октября курдские силы должны были покинуть северо-восточный регион Сирии в связи с соглашением между США и Турцией. Согласно соглашению Турция прекратила военную операцию в Сирии и в случае выхода курдских сил планирует создать "безопасную зону" для сирийских беженцев. Как сообщали курдские силы в письме вице-президенту США Майклу Пенсу, они покинули регион к указанному сроку.

Также сообщалось, что США готовы отменить все введенные санкции против Турции, если в Сирии сохранится перемирие.