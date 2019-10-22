США отменят санкции против Турции, в случае продления перемирия в Сирии

Фото: Белый дом (www.whitehouse.gov)

Сегодня в 21:00 по Киеву заканчивает действовать временное прекращение огня в Сирии

Соединенные Штаты Америки отменят введенные санкции против Турции, если в Сирии будет сохраняться перемирие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение AFP в Twitter.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, США ожидает, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии.

"Мы ожидаем, что временное прекращение огня, временная деэскалация превратятся в постоянные к концу второй половины дня", - сообщил Гидли.

Напомним, 17 октября США и Турция договорились о прекращении огня на 120 часов. Этот период истекает сегодня. Американские войска в это время перебросили свои силы в Ирак и полностью покинули Сирию.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил продолжить военную операцию в Сирии. По его словам, военная операция против курдов будет продолжена, если перемирие на севере Сирии будет нарушено.

Кроме этого Эрдоган сообщал, что в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии во вторник находились более тысячи курдских боевиков. По его словам, курдские силы должны покинуть территорию до 21:00 (по Киеву - ред.).