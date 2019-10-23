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Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії

Новини » В світі    23.10.2019 - 16:28
Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США повідомив, що всі вимоги для створення "безпечної зони" були дотримані

северо-східному регіоні Сирії, де Туреччина проводила військову операцію, завершилося створення "безпечної зони". Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

За словами Трампа, "безпечна зони" була створена на кордоні Туреччини та Сирії. При цьому він зазначив, що були дотримані всі умови щодо виходу курдських військових і перемир'я в регіоні.

"Великий успіх на кордоні Туреччини та Сирії. Безпечна зони створена. Перемир'я дотримано, а бойові дії завершені. Курди в безпеці і дуже добре з нами працюють. Полонені члени ИГИЛ містяться під контролем" - написав президент США в Twitter.

Трамп повідомив про створення &quot;безпечної зони&quot; в СиріїНагадаємо, до вечора 22 жовтня курдські сили повинні були покинути північно-східний регіон Сирії у зв'язку з угодою між США і Туреччиною. Згідно з угодою Туреччина припинила військову операцію в Сирії і у разі виходу курдських сил планує створити "безпечну зону" для сирійських біженців. Як повідомляли курдські сили у листі віце-президента США Майкла Пенс, вони покинули регіон до зазначеного терміну.

Також повідомлялося, що США готові скасувати всі введені санкції проти Туреччини, якщо в Сирії збережеться перемир'я.

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