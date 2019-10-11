Советник Помпео подал в отставку из-за дела по Украине, - WP

Фото: Майкл Маккинли (andina.pe)

Маккинли уходит в отставку из-за того, что Помпео публично не поддержал дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины

Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли уходит в отставку из-за дела по Украине. Об этом сообщает газета Washington Post.

Издание пише, что Маккинли уходит в отставку из-за того, что Помпео публично не поддержал дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины и из-за визита дипломатического персонала в Конгресс по этому делу. Сообщается, что Помпео выступит из заявление сегодня вечером.

Добавим, Маккинли занимал ряд дипломатических постов, в том числе он был послом в Афганистане, Колумбии и Перу, Маккинли служил послом в Бразилии в прошлом году, когда Помпео нанял его в качестве советника.

Напомним, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

Также посол США в ЕС Гордон Сондленд будет давать показания в Конгрессе по делу о давлении президента США на украинского президента.

Издание The New York Times писало, что двое из главных посланников президента Трампа в Украине работали над заявлением для нового президента страны Владимира Зеленского, которое обязало бы Украину проводить расследования по делу Burisma Holdins.