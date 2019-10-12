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Трамп повідомив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США

Новини » Політика    12.10.2019 - 08:01
Трамп повідомив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США
Фото: Кевін Макелінен (cbsnews.com)

За словами Трампа, Макелінен йде з політики

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку виконувача обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Кевіна Макелінена. Про це він написав в своєму Twitter.

Трамп зауважив, що Макелінен провів видатну роботу на посаді виконуючого обов'язки секретаря внутрішньої безпеки, зокрема відзначив роботу над прикордонними переходами.

"Після багатьох років в уряді Кевін хоче більше часу проводити з сім'єю і перейти в приватний сектор", - написав Трамп.

Також американський лідер додав, що оголосить нового виконувача обов'язків секретаря наступного тижня.

"Багато чудових кандидатів!", - додав президент США.

Трамп повідомив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США

Раніше повідомлялося, що старший радник держсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккінлі йде у відставку через справу по Україні.

РБК-Україна писало, що виконавчий директор Інституту Маккейна Курт Волкер подав у відставку зі своєї посади Спеціального представника Держдепартаменту США в Україні.

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