Трамп сообщил об освобождении от ИГ территории Сирии и Ирака

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп отметил, что борьба с террористами продлится до полной победы над ними

Президент США Дональд Трамп заявил, что силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую "Исламское государство" (ИГИЛ) занимало в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также Трамп заявил, что США продолжит свою борьбу с ИГ, пока боевики не будут побеждены, "где бы они ни были".

"Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции против ИГИЛ, включая силы безопасности Ирака и вооруженную коалицию, "Силы демократической Сирии" (СДС), Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГИЛ территории в Сирии и Ираке — 100% самопровозглашенного "халифата", - заявил Трамп.

Отметим, в декабре 2017 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке. При этом он отмечал, что боевики начинают распространяться и в другие районы.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил президенту США Дональду Трампу о том, что у боевиков террористической группировки "Исламское государство" не осталось территорий в Сирии.

РБК-Украина писало, что 20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот "Исламского государства" в Сирии "будет ликвидирован к вечеру.

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют начинать военную операцию в Сирии, несмотря на предпринятый 7 апреля ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс.