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В Пентагоне заявили об изгнании ИГ из Сирии

Новости » Политика    22.03.2019 - 18:46
В Пентагоне заявили об изгнании ИГ из Сирии
Фото: ИГИЛ (скриншот видео Al Joumhouria)

У боевиков террористической группировки "Исламское государство" не осталось территорий в Сирии

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил президенту США Дональду Трампу о том, что у боевиков террористической группировки "Исламское государство" не осталось территорий в Сирии. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Шанахан доложил о разгроме ИГ Трампу, в то время, когда тот находился на борту президентского самолета, летящего во Флориду.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот "Исламского государства" в Сирии "будет ликвидирован к вечеру

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют начинать военную операцию в Сирии, несмотря на предпринятый 7 апреля ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

Напомним, 1 января Военные подразделения Соединенных Штатов Америки не начинали перемещение с территории Сирии в рамках вывода американского контингента из страны. В середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

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Новости Украины ПентагонИГИЛДональд Трамп
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