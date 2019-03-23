ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп повідомив про звільнення від ІД території Сирії та Іраку

Новини » Політика    23.03.2019 - 23:50
Трамп повідомив про звільнення від ІД території Сирії та Іраку
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп зазначив, що боротьба з терористами триватиме до повної перемоги над ними

Президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку "Ісламська держава" (ІДІЛ) займала в Сирії і Іраку. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Також Трамп заявив, що США продовжить свою боротьбу з ІД, поки бойовики не будуть переможені, "де б вони не були".

"Я радий оголосити, що разом з нашими партнерами з міжнародної коаліції проти ІДІЛ, включаючи сили безпеки Іраку і збройну коаліцію, "Сили демократичної Сирії" (СДС), Сполучені Штати звільнили всі контрольовані ІДІЛ території Сирії та Іраку — 100% самопроголошеного "халіфату", - заявив Трамп.

Зазначимо, в грудні 2017 року Трамп заявив про перемогу над ІД в Сирії і Іраку. При цьому він зазначав, що бойовики починають поширюватися і в інші райони.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан доповів президенту США Дональду Трампу про те, що у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" не залишилося територій в Сирії.

РБК-Україна писало, що 20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що останній оплот "Ісламської держави" в Сирії "буде ліквідовано до вечора.

Раніше Трамп заявляв, що США не планують починати військову операцію в Сирії, незважаючи на зроблений 7 квітня ракетний удар по авіабазі Шайрат в провінції Хомс.

Число жертв аварії порома в Іраку перевищило 100 осіб Трамп заявив, що робота над торговельною угодою з Китаєм "йде добре"
Новини України ІДІЛІракДональд ТрампСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся