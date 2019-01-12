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США пока не выводили войска из Сирии, - Пентагон

Новости » Политика    12.01.2019 - 15:09
США пока не выводили войска из Сирии, - Пентагон
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сейчас проводятся "логистические мероприятия", а перемещение подразделений еще не начиналось

Военные подразделения Соединенных Штатов Америки (США) пока не начали перемещение с территории Сирии в рамках вывода американского контингента из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил представитель Пентагона, в настоящее время США проводят "логистические мероприятия" для будущего организованного вывода военных из Сирии.

Отмечается, что в Пентагоне не рассказали никаких подробностей относительно самих "логистических мероприятий" и не указали никаких деталей графика вывода американских военных из Сирии.

Напомним, ранее американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты начали вывозить из Сирии наземную военную технику в рамках вывода американского контингента из страны.

Ранее, Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии.

В середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В конце декабря появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, дав военным на это 4 месяца.

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