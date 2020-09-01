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Трамп сообщил об аресте более 200 участников беспорядков в США

Автор: Андрей Козловский

Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранители арестовали более 200 человек. Они принимали участие в массовых беспорядках в городах Соединенных Штатов.

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Об этом Трамп сказал выступая на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, беспорядки “левых радикалов” происходят в городах, управляемых демократами. Он также добавил, что сейчас не должно быть никакой терпимости к анархии и насилию.

Отметим, полицейское насилие снова стало причиной протестов в США. Инцидент произошел в Кеноше (штат Висконсин). После стрельбы правоохранителей в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе вспыхнули массовые беспорядки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Портленде происходят уличные столкновения между демонстрантами движения "Жизни чернокожих имеют значение" и сторонниками президента страны Дональда Трампа.

Напомним, многотысячные протесты в США начались после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда три месяца назад в Миннесоте.

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