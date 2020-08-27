Почему в США опять происходят протесты: главное

Фото: полиция в Кеноше (twitter.com IGD_News)

Для подавления беспорядков привлечены силы нацгварции

Полицейское насилие вновь стало причиной протестов в США. Инцидент произошел в Кеноше (штат Висконсин). После стрельбы правоохранителей в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе вспыхнули массовые беспорядки. Подробно о том, что сейчас происходит в США - в материале РБК-Украина.

С чего начались протесты

23 августа полицейские открыли огонь по 29-летнему Джейкобу Блейку, который садился в машину у своего дома. Как сообщает СNN, перед произошедшим Блейк пытался разнять двух ссорящихся женщин. Кем они были и кто позвонил в полицию до настоящего времени не установлено.

В мужчину выстрелили 7 раз. Одна из пуль попала в позвоночник, что вызвало паралич ниже пояса. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Во время стрельбы в машине находилось трое сыновей Джейкоба 3-х, 5-ти и 8-и лет, а всего у него шестеро детей.

Фото: Джейкоб Блейк с детьми (twitter.com/SarahThamerWISN)

Стрелявших правоохранителей отстранили от работы и отправили в административный отпуск до выяснения обстоятельств. Власти штата Висконсин начали расследование.

Сразу после инцидента на месте происшествия начали собираться соседи Блейка. Группа людей направилась к зданию полиции, однако там уже было выставлено оцепление.

Беспорядки продолжаются четвертые сутки

С 22:00 воскресенья в Кеноше объявили комендантский час, однако протестующие митинговали всю ночь, подожгли мусоровозы, разрисовали здание суда, били стекла в офисах.

В понедельник беспорядки продолжились, демонстранты подожгли несколько зданий. Люди с бейсбольными битами громили магазины, разбивали фонари и бросали в полицейских "коктейли Молотова".

На фоне протестов в Кеноше появились группы добровольцев с оружием. Они заявляют, что патрулируют город и препятствуют мародерствам. Правоохранители поддерживают эти отряды дружинников.

Во вторник произошла потасовка с участниками протестной акциии. В результате, от огнестрельных ранений погибло два человека. Еще один получил травмы средней тяжести.

Полиция задержала подозреваемого 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Фото: подросток стрелял в 3-х человек (twitter.com/nypost)

Несмотря на введенный запрет, ночью 26 августа протестующие собрались у здания суда и близлежащем парке. Полицейские попытались вытеснить их оттуда, применив слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

К протестному движению присоединилось еще несколько городов - Мадисон, Чикаго, Портленд, Луисвилл и др.

В Кеноше действует комендантский час

Из-за продолжающихся волнений и случаев мародерства местные власти несколько раз продляли действие комендантского часа. В среду окружной шериф Дэвид Бет объявил, что ограничения введены как минимум до 30 августа.

Шериф пояснил, что комендантский час в Кеноше будет начинаться ежедневно с 19:00, и не исключил, что такая мера будет действовать и после воскресенья.

Фото: беспорядки в Кеноше (twitter.com)

В понедельник губернатор Тони Эверс ввел чрезвычайное положение в Висконсине. Он заявил, что власти намерены защищать как безопасность и собственность, так и право граждан на мирный протест. При этом Эверс резко осудил применение полицейскими силы в отношении Джейкоба Блейка.

Трамп направил военных в Висконсин

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить в Кеношу национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления порядка, прекращения вандализма и мародерства в городе.

В Белом доме сообщили, что в Висконсин направлена 1 тыс. нацгвардейцев. От Министерства юстиции в Кеношу прибудут более 200 сотрудников ФБР.

Напомним, многотысячные протесты в США начались после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда три месяца назад в Миннесоте. Акции против расизма и полицейского насилия охватили всю страну под лозунгом Black Lives Matter.

Также стоит отметить, что 8 июня в Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает реформы правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции.