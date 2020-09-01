Трамп повідомив про арешт понад 200 учасників заворушень в США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що правоохоронці заарештували понад 200 осіб. Вони брали участь у масових заворушеннях в містах Сполучених Штатів.
Про це Трамп сказав виступаючи на пресконференції в Білому домі.
За його словами, заворушення “лівих радикалів” відбуваються в містах, керованих демократами. Він також додав, що наразі не повинно бути ніякої терпимості до анархії та насильства.
Зазначимо, поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін). Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення.
Раніше РБК-Україна писало, що в Портленді відбуваються вуличні сутички між демонстрантами руху "Життя чорношкірих мають значення" і прихильниками президента країни Дональда Трампа.
Нагадаємо, багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.