ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп повідомив про арешт понад 200 учасників заворушень в США

Автор: Андрій Козловський

Президент США Дональд Трамп повідомив, що правоохоронці заарештували понад 200 осіб. Вони брали участь у масових заворушеннях в містах Сполучених Штатів.

Популярні новини

Про це Трамп сказав виступаючи на пресконференції в Білому домі.

За його словами, заворушення “лівих радикалів” відбуваються в містах, керованих демократами. Він також додав, що наразі не повинно бути ніякої терпимості до анархії та насильства.

Зазначимо, поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін). Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Портленді відбуваються вуличні сутички між демонстрантами руху "Життя чорношкірих мають значення" і прихильниками президента країни Дональда Трампа.

Нагадаємо, багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америки