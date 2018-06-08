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Трамп сократил свой визит на саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном

НовостиПолитика    08.06.2018 - 11:44
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп вылетит в Сингапур прямо из Квебека

Президент США Дональд Трамп сократил время своего визита на саммит "Большой семерки" (G7) в Квебеке (Канада), чтобы отправиться на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент Трамп покинет саммит G7 в 10:30 утра в субботу и отправится прямо в Сингапур", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также сообщается, что США на саммите G7 после вылета Трампа будут представлять заместитель помощника президента по международным экономическим вопросам Эверетт Эйссенстат.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может пригласить Ким Чен Ына в США. Кроме того, он ожидает, что после встречи с лидером КНДР между обеими странами нормализуются отношения. Также он отметил, что США, Япония, Китай и Южная Корея поддержат Северную Корею экономически, если договоренности с лидером КНДР будут достигнуты.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, саммит, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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