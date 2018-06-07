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Трамп может пригласить Ким Чен Ына в США

НовостиПолитика    07.06.2018 - 22:33
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Трамп пригласит лидера КНДР в США, если встреча сторон в Сингапуре пройдет хорошо

Президент США Дональд Трамп может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в США, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо. Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает CNN.

"Да ... если все будет хорошо, я думаю, что это может произойти", - сказал Трамп в ответ на вопрос, может ли он пригласить Ким Чен Ына в США.

Трамп ожидает, что после встречи с лидером КНДР между странами нормализуются отношения. Также он отметил, что США, Япония, Китай и Южная Корея поддержат Северную Корею, если договоренности с руководителем КНДР будут достигнуты.

Отметим, что сегодня президент США провел совместную конференцию с журналистами по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в отеле Capella, который расположен на острове Сентоса в Сингапуре. 


 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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