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Трамп скоротив свій візит на саміт G7 заради зустрічі з Кім Чен Ином

НовиниПолітика    08.06.2018 - 11:44
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп вилетить до Сінгапура прямо з Квебеку

Президент США Дональд Трамп скоротив час свого візиту на саміт "Великої сімки" (G7) у Квебеку (Канада), щоб відправитися на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це пише The New York Post з посиланням на заяву Білого дому.

"Президент Трамп залишить саміт G7 о 10:30 ранку в суботу і відправиться прямо в Сінгапур", - повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Також повідомляється, що США на саміті G7 після вильоту Трампа представлятимуть заступник помічника президента з міжнародних економічних питань Еверетт Ейссенстат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може запросити Кім Чен Ина до США. Крім того, він очікує, що після зустрічі з лідером КНДР між обома країнами нормалізуються відносини. Також він зазначив, що США, Японія, Китай і Південна Корея підтримають Північну Корею економічно, якщо домовленості з лідером КНДР будуть досягнуті.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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