Трамп сократил финансирование программы сдерживание РФ в Европе

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr. com/helsinki2018)

Трамп перенаправил 771 млн долларов на строительство стены с Мексикой

Лидер меньшинства в Сенате США демократ Чак Шумер сообщил, что президент Дональд Трамп задействовал 771 млн долларов, предусмотренных на сдерживание РФ в Европе, для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Шумера.

Он отметил, что Трамп поставил президента РФ Владимира Путина превыше безопасности американского народа и его союзников.

"Сокращение финансирования, предназначенного для усиления наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный тщеславный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - заявил сенатор.

Шумер также указал на то, что Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

"Этот поступок, вдобавок к промедлению с оказанием помощи украинским военным против российской агрессии, - это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - утверждается в преамбуле заявления.

Ранее сообщалось, что Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" (G7) на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы.

РБК-Украина писало, что Трамп призвал российского лидера Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы на полях саммита G20 в Осаке в июне.