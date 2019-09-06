Трамп скоротив фінансування програми стримування РФ в Європі

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr. com/helsinki2018)

Трамп перенаправив 771 млн доларів на будівництво стіни з Мексикою

Лідер меншості в Сенаті США демократ Чак Шумер повідомив, що президент Дональд Трамп задіяв 771 млн доларів, передбачених на стримування РФ в Європі, для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Шумера.

Він зазначив, що Трамп поставив президента РФ Володимира Путіна понад безпекою американського народу та його союзників.

"Скорочення фінансування, призначеного для посилення наших перевірених часом європейських союзників проти російської агресії, щоб просувати політично мотивований марнославний проект президента, за який, як він обіцяв, заплатить Мексика - це обурливо, неправильно, і це послаблює нашу національну безпеку", - заявив сенатор.

Шумер також вказав на те, що Трамп уже вдруге за два тижні діє в інтересах Москви.

"Цей вчинок, на додачу до зволікання з наданням допомоги українським військовим проти російської агресії, - це другий раз за два тижні, коли президент Трамп прямим чином допомагає президенту Путіну з його ворожою кампанією по підриву НАТО і трансатлантичних відносин", - стверджується в преамбулі заяви.

Раніше повідомлялося, що Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" (G7) на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.

РБК-Україна писало, що Трамп закликав російського лідера Володимира Путіна не втручатися в американські вибори на полях саміту G20 в Осаці в червні.