Україна погодила план обміну "1000 на 1000": завтра буде доповідь Зеленському

Україна завершує підготовку до масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Вже завтра план дій представлять президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні взяв участь у засіданні Ради Координаційного штабу з питань військовополонених, яку провели за дорученням президента Зеленського.

Ключовою темою засідання - став майбутній обмін військовополонених у форматі "1000 на 1000".

"Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома. За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур", - підкреслив Рустем Умєров.

За його словами, саме тому Рада Координаційного штабу, яка об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс омбудсмана - зібралася, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.

Як повідомив міністр оборони, про напрацьовані рішення, за результатами засідання, завтра відбудеться доповідь президенту.

"На цьому не зупиняємось. Україна послідовно виступає за обмін "всіх на всіх". І ми рухаємось до цієї мети - крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", - заявив очільник Умєров.