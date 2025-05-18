Україна погодила план обміну "1000 на 1000": завтра буде доповідь Зеленському
Україна завершує підготовку до масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Вже завтра план дій представлять президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні взяв участь у засіданні Ради Координаційного штабу з питань військовополонених, яку провели за дорученням президента Зеленського.
Ключовою темою засідання - став майбутній обмін військовополонених у форматі "1000 на 1000".
"Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома. За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур", - підкреслив Рустем Умєров.
За його словами, саме тому Рада Координаційного штабу, яка об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс омбудсмана - зібралася, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.
Як повідомив міністр оборони, про напрацьовані рішення, за результатами засідання, завтра відбудеться доповідь президенту.
"На цьому не зупиняємось. Україна послідовно виступає за обмін "всіх на всіх". І ми рухаємось до цієї мети - крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", - заявив очільник Умєров.
Обмін полоненими "1000 на 1000"
Нагадаємо, що 16 травня в Стамбулі пройшли переговори між делегаціями з України та Росії. Сторони протягом більш як години обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни в Україні.
Після зустрічі Умєров розповів, що сторони домовились про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". Невдовзі це підтвердила й російська сторона.
Невдовзі після цього представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Україна вже почала опрацьовувати списки осіб, які будуть повернені додому.
А керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що сподівається на масштабний обмін полоненими між Україною та Росією вже наступного тижня.
Вчора ми писали, що СБУ вже формує списки російських військових, яких можуть передати РФ.
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