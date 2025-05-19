Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, надеясь достичь прогресса по прекращению огня в Украине. После этого американский лидер поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Что об этом известно и когда в последний раз Трамп разговаривал с Путиным - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Когда Трамп позвонит Путину и Зеленскому?

О чем Трамп хочет поговорить с Путиным?

Что Трамп сказал о войне в Украине накануне разговора с Путиным?

Что известно о предыдущих разговорах Трампа с Путиным?

Анонс звонков Путину и Зеленскому

Телефонные разговоры с Путиным, а затем - с Зеленским президент США анонсировал в субботу, 17 мая. По его словам, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00 (по киевскому времени в 17:00).

"Темами звонка будут прекращение "кровопролития", которое убивает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - написал Трамп в субботу в своей соцсети Truth Social.

После разговора с главой Кремля Трамп планирует поговорить с президентом Украины, а после этого украинский и американский присоединятся к общению с руководителями других стран - членов НАТО.

"Надеюсь, что этот день будет продуктивным, наступит перемирие, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Благослови нас всех Господь!!!" - добавил Трамп в Truth Social.

В Москве тем временем подтвердили подготовку телефонного разговора между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь коротко заявил, что "такой разговор готовится".

Когда Трамп в последний раз говорил с Путиным

Напомним, что 12 февраля 2025 года был первый разговор между Трампом и Путиным после инаугурации американского президента. Он длился примерно 1,5 часа. Стороны договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Тогда Трамп заявил, что оба лидера стремятся остановить "миллионы смертей" и что переговоры должны начаться "немедленно". После разговора Трамп также связался с президентом Украины, чтобы сообщить о результатах беседы с Путиным.

При этом последний раз глава Белого дома говорил по телефону с Путиным 18 марта 2025 года. Тогда их разговор длился больше 2 часов. Его результатом, как тогда заявлял Трамп, стала договоренность о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры Украины и России.

На следующий день после разговора с Путиным американский лидер около часа говорил с Зеленским. По его словам, это был "очень хороший" разговор.

Переговоры о прекращении огня

Добавим, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они длились менее двух часов и завершились без прогресса в вопросе о прекращении огня.

Причина - жесткие и неприемлемые условия со стороны России. Впрочем, стороны договорились о дальнейшей технической встрече, на которой представят свои предложения по прекращению огня.

Также украинская делегация подняла вопрос гуманитарного обмена. Стороны предварительно согласовали формат обмена пленными 1000 на 1000.

Третья тема касалась возможности встречи Зеленского и Путина. Соответствующее предложение, как ожидается, российская делегация передаст в Кремль.