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Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд из-за иска генпрокурора

Новости » Политика    18.12.2018 - 20:49
Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд из-за иска генпрокурора
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Фонд будет распущен, а его оставшиеся активы - переданы в другие фонды

Президент США Дональд Трамп согласился закрыть благотворительный фонд Trump Foundation, против которого в июне подала иск генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Согласно ее заявлению, фонд будет распущен, а его оставшиеся активы - под надзором Андервуд - переданы в другие фонды.

Андервуд заявила, что "Trump Foundation продемонстрировал шокирующий образец беззакония, включая неправомерную координацию с предвыборной кампанией Трампа, неоднократное и преднамеренное использование его положения в корыстных целях и многое другое". При этом она назвала фонд "чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы мистера Трампа".

В издании добавляют, что, несмотря на закрытие фонда, генпрокурор намерена продолжить дело и добиваться от Trump Foundation выплаты штрафов и возмещения убытков в размере миллионов долларов. Также генпрокурор требовала запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям Трампа - Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.

Ранее Трамп заявил, что расследование бывшего директора Федерального бюро Джеймса Коми есть незаконной "охотой на ведьм". Трамп отметил, что показания Коми за закрытыми дверями показывают, что "не было никаких доказательств сговора с Россией".

РБК-Украина ранее писало, что Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США по делу вмешательства РФ в выборы.

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