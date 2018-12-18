Трамп погодився закрити свій благодійний фонд через позов генпрокурора

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Фонд буде розпущений, а його активи, що залишилися - передані в інші фонди

Президент США Дональд Трамп погодився закрити благодійний фонд Trump Foundation, проти якого в червні подала позов генеральний прокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервуд. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Згідно з її заявою, фонд буде розпущений, а його активи, що залишилися під наглядом Андервуд - передано в інші фонди.

Андервуд заявила, що "Trump Foundation продемонстрував шокуючий зразок беззаконня, включаючи неправомірну координацію з передвиборчою кампанією Трампа, і неодноразове навмисне використання його становища в корисливих цілях і багато іншого". При цьому вона назвала фонд "чековою книжкою, яка обслуговує ділові і політичні інтереси містера Трампа".

У виданні додають, що, незважаючи на закриття фонду, генпрокурор має намір продовжити справу і домагатися від Trump Foundation виплати штрафів і відшкодування збитків у розмірі мільйонів доларів. Також генпрокурор вимагала заборонити перебувати в радах директорів НКО, що базуються в Нью-Йорку або працюють в Нью-Йорку, дітям Трампа - Іванку, Еріку та Дональду Трампу-молодшому.

Раніше Трамп заявив, що розслідування колишнього директора Федерального бюро Джеймса Комі є незаконною "полюванням на відьом". Трамп зазначив, що свідчення Комі за закритими дверима показують, що "не було ніяких доказів змови з Росією".

РБК-Україна раніше писало, що Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях в Конгресі США у справі втручання Росії у вибори.