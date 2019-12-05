Трамп собирается выделить 250 млн долларов военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Отмечается, что такую сумму Трамп будет предлагать в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

"Если Конгресс утвердит и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.

Издание отмечает, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в течение следующих нескольких недель Пентагон передаст Украине остальные оборонной помощи, заложенной в бюджете США на текущий год.

РБК-Украина писало, что 29 ноября украинская сторона заявила, что с сентября по ноябрь 2019 года получила военную помощь от США на сумму 43 млн долларов.